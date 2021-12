Splinter Cell il ritorno si avvicina? Ubisoft registra un nuovo marchio

Splinter Cell rimane uno dei franchise più amati di Ubisoft fino ad oggi, e con la serie action stealth in pausa da Splinter Cell Blacklist del 2013, i fan chiedono a gran voce il ritorno di Sam Fisher.

Di recente, i leak hanno suggerito che Splinter Cell potrebbe davvero essere sul punto di fare il suo tanto atteso ritorno, e un nuovo interessante sviluppo sembra suggerire lo stesso.

Ubisoft ha registrato un nuovo marchio per Splinter Cell, con la domanda depositata il 6 dicembre. Le domande per un marchio non devono necessariamente suggerire che un nuovo gioco sia in sviluppo, molte volte è un modo per proteggere le proprietà, ma viste le recenti voci, il marchio potrebbe essere legato a un possibile nuovo Splinter Cell.

Ad ottobre, è stato riferito che Ubisoft aveva finalmente dato il via libera a un nuovo gioco della serie, con il progetto che si spostava nelle prime fasi di produzione.

Di recente, un altro report ha affermato che il prossim Splinter Cell potrebbe essere costruito come una sorta di titolo open world.

Fonte: Gamingbolt.