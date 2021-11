Steam: se non avete voglia di leggere recensioni c'è un sito che lo fa al posto vostro

Chiunque scriva una recensione online su Steam dei giochi che ha comprato può essere molto entusiasta o amaramente deluso. E' sempre interessante leggere le opinioni dei giocatori, ma non tutti sono di questa idea. Ci sono persone che si stufano alla prima riga, anche se vogliono sapere cosa va o meno in un gioco. Fortunatamente ora anche per i più pigri c'è una soluzione.

Review Reader è un sito che legge le recensioni per voi. Inquadra le singole recensioni di Steam su uno sfondo bianco e le legge ad alta voce con un bot di sintesi vocale casuale. Basta inserire l'URL del negozio di qualsiasi gioco Steam e avviarlo per avere pronta la "recensione vocale" con diversi tipi di voce.

Il lettore di recensioni non si limita alle recensioni negative. Anche le dichiarazioni positive sono molto divertenti da ascoltare. Un esempio può essere ad esempio Farming Simulator 22 dove più che recensioni negative ci sono molte persone che hanno paura di essere licenziate perché vogliono passare tutto il tempo a giocare al simulatore.

Review Reader è stato realizzato da Mario von Rickenbach, parte del team che ha realizzato i surreali giochi di animazione interattiva Plug & Play e Kids. Per dare un ascolto alle recensioni, potete cliccare qui per avviare Review Reader.

Fonte: Kotaku