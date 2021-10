The Good Life di Swery è disponibile da oggi, pubblicato il trailer di lancio

Rainy Woods vi attende! The Good Life, l'ultima fatica del creatore di Deadly Premonition, Hidetaka "Swery" Suehiro, è ora disponibile su tutte le piattaforme. Per l'occasione è stato pubblicato anche un trailer di lancio che ci mostra la nostra protagonista alle prese con diverse attività nella cittadina più felice della Gran Bretagna.

La giornalista Naomi Hayward sta annegando nei debiti ed è allo stremo. Dopo aver accettato la richiesta del quotidiano The Morning Bell di "scoprire il mistero di una piccola cittadina inglese", Naomi si ritrova lontana dalla sua casa di New York, a Rainy Woods.

All'inizio della sua indagine, Naomi - macchina fotografica alla mano - scopre presto un fenomeno inspiegabile in cui i cittadini si trasformano in cani e gatti al calare della notte. Poi, proprio mentre sta indagando su quel particolare mistero, si verifica un omicidio: il nostro compito sarà quello di svelare cosa si nasconde dietro il volto sorridente della cittadina. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

The Good Life è disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X/S: il gioco è presente anche all'interno del servizio in abbonamento Xbox Game Pass.