Swery annuncia il suo libro 'Dear Ambivalence: The Moustachioed One, The Witches And The Suspended Body'

Hidetaka 'Swery' Suehiro non è solo un creatore di videogiochi: lo conosciamo tutti per aver sviluppato Deadly Premonition ed il più recente The Good Life, ma ora ha pubblicato anche un libro per la gioia dei suoi fan che arriverà anche in lingua inglese.

Il titolo del libro è davvero nello stile di Swery: "Dear Ambivalence - The Moustachioed One, The Witches, And The Suspended Body". Ma di cosa parla questo libro? Ebbene, dalla descrizione leggiamo: "Quando il cadavere nudo, glabro e brutalizzato di una giovane ragazza viene scoperto nella campagna britannica, tutti si ritrovano a porsi la stessa domanda: chi è stato, e perché...?".

A leggere la descrizione la mente vola appunto a The Good Life, dove la storia è pressoché simile; nel libro sembra tuttavia che gli abitanti di notte non si trasformano in cane o gatto.

I have an announcement to make.

My first novel, Dear Ambivalence: The Mustachioed One, the Witches, and the Suspended Body, is available today in English-speaking countries.

The English version is only available in Digital format.

Please pick up a copy!https://t.co/hKMzLZgMCw — Hidetaka SWERY SueHERO (@Swery65) August 9, 2022

Ad ogni modo, se siete fan del creativo, potete preordinare il libro attraverso Amazon che esiste solo in formato digitale ad un costo di 9,80 euro.

