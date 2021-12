The Wolf Among Us 2 non è morto, parola di Telltale

The Wolf Among Us 2 è praticamente sparito, dopo l'annuncio avvenuto ai The Game Awards 2019, con il semplice logo del nuovo capitolo. Da allora, nessuna notizia, facendone pensare addirittura a una cancellazione da parte di Telltale. Ma è stata la stessa casa madre a rassicurare i fan, con il progetto che non è morto; tutt'altro.

La presentazione della nuova avventura dedicata al franchise The Expanse, ai The Game Awards di ieri, ha indispettito molti, ed è proprio per questo che Telltale ha deciso di intervenire. In un post ufficiale sul blog, Telltale ha affermato che la nuova società è costruita "intorno ai principi di un modello di produzione distribuito". Ciò significa che fornirà il "potenziamento creativo per altre voci per creare storie di Telltale".

Il problema di The Wolf Among Us 2, gestito dal team AdHoc, è stato uno solo: è stato annunciato troppo presto. Il titolo infatti si trovava ancora in fase di pre-produzione con la SW ha lavorato duramente negli ultimi due anni. Quindi The Wolf Among Us 2 non è certamente morto e lo studio fornirà presto ulteriori aggiornamenti.

