The Wolf Among Us 2 potrebbe uscire dopo The Expanse: A Telltale Series

Anche se non è coinvolta in New Tales From the Borderlands di Gearbox, Telltale Games ha molte cose in cantiere. Di recente ha mostrato scene di gameplay e della storia di The Expanse: A Telltale Series, e prevede di lanciare il titolo nell'estate del 2023. Poi c'è The Wolf Among Us 2, l'atteso seguito della serie di avventure a episodi dello sviluppatore.

Anche questo titolo uscirà nel 2023, il che fa sorgere una domanda: arriverà prima o dopo The Expanse? Rispondendo a un utente su Twitter, lo sviluppatore ha dichiarato: "non c'è ancora una risposta. Ma entrambi sono attualmente previsti per il 2023. Il meglio che possiamo dire per ora".

The Wolf Among Us 2 era stato annunciato per la prima volta nel 2017, prima che lo studio dichiarasse bancarotta e chiudesse i battenti. È stato ri-annunciato ai The Game Awards 2019 dalla nuova Telltale Games (formata da LGC Entertainment) in collaborazione con AdHoc Studio (composto da ex sviluppatori Telltale). Tuttavia, lo sviluppo è stato riavviato da zero con Unreal Engine 4.

Not for a while, Reg. Gotta let the devs, dev.



We are being super careful not to overhype, overly soon. — Telltale Games (@telltalegames) September 2, 2022

No answer to give there yet. But both are currently slated for 2023. Best we can say for now. — Telltale Games (@telltalegames) September 2, 2022

Lo stato di avanzamento dello sviluppo a questo punto è sconosciuto. In un altro tweet, Telltale ha dichiarato che non ci saranno altri aggiornamenti per The Wolf Among Us 2 "per un po'". "Dobbiamo lasciare che gli sviluppatori, lavorino. Stiamo facendo molta attenzione a non dare troppo nell'occhio, troppo presto".

The Wolf Among Us 2 è in arrivo su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC tramite Epic Games Store.

Fonte: Gamingbolt.