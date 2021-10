Visage: l'horror psicologico ispirato a P.T. riceve una versione next-gen per PS5 e Xbox Series X/S

Un anno dopo il lancio, il gioco horror in prima persona Visage è tornato con una Enhanced Edition.

Dopo il debutto su PC, PS4 e Xbox One lo scorso ottobre, SadSquare Studio sta lanciando una Enhanced Edition di Visage per Xbox Series X/S e PS5.

"Sperimenta lo stesso orribile viaggio in 4K 60FPS, con tempi di caricamento migliorati e il supporto per il feedback tattile del controller di nuova generazione", afferma il team.

L'Enhanced Edition sarà un aggiornamento gratuito se possedete la versione last-gen. La versione Xbox Series X/S di Visage è disponibile da ora, mentre la versione PS5 è indicata come "in arrivo". Visage è in vendita su Steam e PlayStation Store, ed è incluso anche in Xbox Game Pass.

"Visage è un gioco horror psicologico in prima persona. Esplora una casa avvolta nel mistero e in costante mutamento in un mondo rallentato ricco d'atmosfera che unisce ambienti soprannaturali rassicuranti a scenari realistici spaventosi e vivi un'esperienza realmente terrificante", si legge nella descrizione ufficiale.

Per chi ne volesse sapere di più, sulle pagine di Eurogamer.it è disponibile la nostra recensione di Visage.

Fonte: Destructoid.