Voice of Cards: The Isle of Dragon Roars, dai creatori di NieR e Drakengard, è ora disponibile

Voice of Cards: The Isle of Dragon Roars è finalmente disponibile in formato digitale, su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC, via Steam. Ambientato in un'epoca remota, avremo a che fare con magie e colpi di spada, alla caccia di un drago risvegliatosi. Tutto questo in un asset da gioco da tavolo GDR tradizionale, partecipando a battaglie a turni ed esplorazione di dungeon su un tabellone.

Voice of Cards è un titolo nato dalle menti di NieR e Drakengard, tra il celebre Yoko Taro e Yosuke Saito, oltre a Keiichi Okabe e il character designer di della serie Drakengard Kimihiko Fujisaka. Insomma, è molto probabile che tutto ciò farà parte del cosiddetto "Taroverse". È inoltre, possibile acquistare un pacchetto speciale che include il gioco, il contenuto scaricabile "Collezione pixel" e altri sette contenuti scaricabili a tema NieR Replicant.

Probabilmente da un titolo con dentro Yoko Taro ci si aspetterebbe altro, ma è la narrativa il punto di forza. Per chi è amante dei NieR e di tutto ciò che gli ruota attorno, può essere un'ottima aggiunta a questo intricato universo narrativo.