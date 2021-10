War Thunder è successo di nuovo: un altro giocatore pubblica documenti militari Top Secret

Ricordate come a luglio un giocatore di War Thunder si è messo nei guai per aver fatto trapelare documenti militari classificati?

Ebbene, tre mesi dopo è successa la stessa cosa, nello stesso gioco.

Il caso di luglio ha coinvolto un giocatore che discuteva la rappresentazione in gioco del carro armato da battaglia UK Challenger 2. Per risolvere il problema, ha pubblicato quello che era essenzialmente il manuale del carro armato, una cosa enormemente pericolosa da fare.

Quest'ultimo caso coinvolge un giocatore che ha iniziato una discussione sui forum del gioco sulla rappresentazione del carro armato da battaglia francese Leclerc.

Ancora una volta, per risolvere il problema, un giocatore ha pubblicato una parte di quello che era essenzialmente il manuale del carro armato.

"Ragazzi non è divertente far trapelare documenti classificati di attrezzature moderne che mettono in gioco la vita di molti che lavorano quotidianamente con questi veicoli!", ha risposto lo sviluppatore. "Tenete presente che tali documenti verranno eliminati immediatamente insieme a sanzioni. Grazie per aver letto!"

Come riporta UK Defense Journal, l'utente incriminato sosteneva di essere un membro dell'equipaggio di un carro armato Leclerc Serie 2, l'ultimo modello di carro armato in servizio con i francesi dal 1992.

Questo membro dell'equipaggio francese sarà entusiasta di apprendere che, proprio come per la fuga di notizie di luglio, i suoi suggerimenti verranno comunque ignorati.

