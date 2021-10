Xbox Game Pass gratis per un mese con le caramelle in edizione limitata di Halo, Destiny, Psychonauts e Sea of Thieves

Xbox festeggia il suo 20° anniversario e lo sta facendo con alcune partnership inaspettate. Una di queste è uno sforzo congiunto con l'azienda di caramelle Trolli.

Xbox ha annunciato una partnership con Trolli per produrre versioni in edizione limitata delle sue caramelle dedicate ai giochi Xbox. Queste includono Halo Infinite Sour Bite Crawlers, Sea of ​​Thieves Very Berry Sour Bite Crawlers, Psychonauts 2 Sour Crunchy Crawlers e Destiny 2 Sour Gummi Creations.

Queste caramelle in edizione limitata sono più di uno spuntino, poiché includono anche un mese gratuito di Xbox Game Pass Ultimate, il che significa che potete giocare a qualsiasi gioco Xbox o PC disponibile sul servizio.

Celebrate 20 years of @Xbox by jumping into a wormhole to 2001! Then time travel back to today and buy our limited edition packs for a chance to win a custom Xbox Series S console! Then enjoy @XboxGamePass Ultimate in whatever timeline you like! #Xbox20 https://t.co/dgVOzuQOv7 — Trolli Candy (@Trolli_USA) October 6, 2021

Sea of ​​Thieves, Psychonauts 2 e Destiny 2 sono già disponibili e Halo Infinite verrà aggiunto al servizio di Microsoft alla data di lancio. Le caramelle saranno disponibili "dove vengono venduti i prodotti Trolli con prezzi che variano a seconda delle dimensioni della confezione".

Inoltre, Trolli sta dando ai fan la possibilità di vincere Xbox Series S.

Fonte: Gamepur.