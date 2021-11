Xbox Series X/S e l'FPS Boost: Digital Foundry loda i risultati

Digital Foundry ha analizzato alcuni dei giochi che hanno ricevuto un FPS Boost, la funzione che Microsoft ha abilitato su Xbox Series X/S per aumentare il framerate dei giochi in retrocompatibilità, e soffermandosi su quelli della settima generazione, come Fallout 3, Assassin's Creed e Gears of War 3, ha tirato nuove somme.

Il video testimonia l'ottimo risultato: in effetti, il numero '60' a schermo resta praticamente sempre fisso sia quando si riproduce un gioco su Series X che su Series S, che si tratti di girare la telecamera nell'open world di Assassin's Creed o di spostarsi a velocità impressionanti in Sonic Generations, per non menzionare anche l'aumento di risoluzione fino all'ambito 4K.

Il salto dai 30fps ballerini di praticamente tutti i giochi testati su Xbox 360 ai 60fps granitici delle Series si sente, ma lascia un sapore agrodolce in bocca a Digital Foundry poiché, se è vero che il programma di FPS Boost ha liberato alcuni giochi dalle loro "catene generazionali", è anche vero che Microsoft aveva annunciato che il programma è giunto al termine.

Fonte: YouTube