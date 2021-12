Xbox Series X/S vs PS5 nella console war? Per Phil Spencer 'non aiuta l'industria a crescere'

Il capo di Xbox Phil Spencer ha rilasciato alcuni commenti in occasione del 20° anniversario di Xbox in una nuova intervista con la rivista Edge, che lo ha coinvolto nel ribadire la sua posizione sull'idea di una moderna console war.

Spencer ha spiegato che spende "zero energia" per le console war, poiché è, in sostanza più interessato alla crescita dei giochi Xbox e non perde del tempo prezioso a vedere ciò che fanno gli altri.

"Non spendo energia su 'come posso ridurre le altre piattaforme di gioco in modo che Xbox diventi più grande'. Sono più interessato alla torta dei nostri giochi e non sto li a guardare com'è la fetta di torta di qualcun altro. Ed è per questo che ci concentriamo su cose come il cross-play e i cross-save. Penso a questi scenari sul perché io e te forse non possiamo giocare insieme, e non dovrebbe essere a causa della console che hai comprato rispetto alla console che ho comprato io".

"Questo non aiuta l'industria a crescere, quando mettiamo barriere artificiali su queste cose. Per noi non si tratta di prevaricare su altri in modo da dominare".

Questa in realtà non è la prima volta che Phil Spencer dice la sua sulla console war: già lo scorso anno ha ribadito questo concetto.

Fonte: VGC