Steam a breve potrebbe impedire di scaricare le vecchie build dei giochi

L'ultima beta di Steam sembra portare un grosso cambiamento per lo store Valve: sembra infatti che siano stati aggiunte ulteriori verifiche per il client e su una serie di dettagli fondamentali su videogame e applicazioni.

Questo procedimento sembra funzionare abbinando l'app ID, il depot ID, il manifest ID, nome e password con le ultime informazioni e aggiornamenti del gioco stesso. Se in tutto questo viene rilevata un'incongruenza, Steam impedisce il download. Chi può essere colpito da queste nuove verifiche? Solitamente modder e speedrunner, normalmente utilizzano vecchie build o per questioni di stabilità o per funzioni rimosse col passare del tempo. In ogni caso, non è ancora chiaro se questo nuovo sistema si applicherà su tutti i titoli o se sarà semplicemente un nuovo strumento distribuito dagli sviluppatori.

Dunque, le vecchie build sarebbero a disposizione solo degli sviluppatori, ma se avete seguito le vicende di Valve, questo espediente non è nuovo di pacca: già l'anno scorso, su Steam c'era un nuovo sistema di verifica simile ma riferito solo localmente nel client. Su questi aggiornamenti, è intervenuto Pavel Djundik di SteamDB:

"Dal momento che Steam non ha quasi mai cancellato le vecchie build dai propri server, ha permesso ai clienti di ottenere legalmente queste build di giochi precedenti. Questa funzionalità 'non documentata' di Steam può essere vista come un aspetto negativo da parte di sviluppatori ed editori, specialmente quando potrebbe essere utilizzata per scaricare build pre-release se si dispone di un ID manifest di queste build".

"Non è inaudito che le persone siano state in grado di acquisire build prive di Denuvo perché uno sviluppatore non ha caricato un eseguibile con esso prima dell'uscita del gioco. Anche i giochi di Valve sono stati interessati da questo, in cui i contenuti/file di sviluppo rimossi erano ancora presente nelle build pre-release."

