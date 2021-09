Videogiochi senza modalità fotografica? Una mod la aggiunge a quasi tutti i titoli in Unreal Engine 4

Una mod pubblicata di recente per Unreal Engine 4 aggiunge la modalità fotografia a oltre 300 giochi che prima non lo avevano. Sappiamo che alcuni recenti giochi contengono questa modalità, ma non tutti l'hanno. Ecco che questa mod cerca di sopperire alla mancanza.

Oltre a semplici scatti d'azione e immagini di paesaggi, la modalità foto consente spesso ai giocatori di divertirsi aggiungendo filtri ed effetti colorati ai propri screenshot, nonché pose divertenti ed espressioni facciali. Alcuni titoli, come Marvel's Spider-Man consentono addirittura di scattare con una vera e propria modalità selfie.

Lo sviluppatore di software e modder Frans Bouma ha recentemente creato la mod Universal Unreal Unlocker che consente ai giocatori di accedere ad una prospettiva della telecamera libera come quella usata proprio nei giochi in Unreal Engine 4. Usando questa mod il giocatore può disabilitare gli elementi HUD di un determinato gioco e modificare l'illuminazione. Frans Bouma ha mostrato la mod al lavoro in alcuni tweet che potete trovare di seguito.

#TheAscent (PC, own Unreal Engine unlocker for camera etc., Reshade) pic.twitter.com/62g78aZov4 — Frans Bouma (@FransBouma) August 1, 2021

#KenaBridgeofSpirits (PC, own UUU tools, reshade)

Ran the game at 30% speed for better timing. Paused using numpad 0 (uworld::ispaused) so effects stay. Removed TAA jitter with r.postprocessaaquality 2. Added a green spotlight. Used RealLongExposure shader for jitter smoothing pic.twitter.com/QMtOGOVxhi — Frans Bouma (@FransBouma) September 25, 2021

L'Universal Unreal Unlocker sembra uno strumento utile per i giocatori che cercano di liberare il fotografo che è in loro in titoli privi di Photo Mode come Crash Bandicoot 4: It's About Time e The Ascent, e la sua pletora di funzionalità promette di superare anche esistenti Photo Mode. La mod UUU può essere scaricata e utilizzata gratuitamente in Unreal Engine 4, il che significa che creare e acquisire immagini degne dei social media nei videogiochi non è mai stato così facile.

