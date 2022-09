Desta: The Memories Between, dai creatori di Monument Valley, è ora disponibile sull'app Netflix

Desta: The Memories Between, il nuovo gioco di ustwo, lo sviluppatore di Monument Valley, può ora essere scaricato tramite l'app Netflix. Verrà lanciato, in futuro, su PC e console, ma non c'è una data di uscita fissa. Al momento, può essere giocato sia su Android che su iOS per chi ha un abbonamento Netflix.

Il gioco è "un roguelite guidato dal personaggio che esplora i temi dell'autoriflessione, della perdita, del rimpianto e dell'identità". Il protagonista, Desta, è il primo personaggio non binario dello studio.

"Questa è una nuova entusiasmante strada per noi, che offre ai giocatori l'opportunità di crescere e interagire con Desta in modo significativo nei prossimi mesi. Non vediamo l'ora di portare i giocatori ancora più nei sogni di Desta", ha affermato Danny Gray, chief creative officer di ustwo games.

Oltre a questa notizia, lo studio di sviluppo ha dichiarato che donerà il 3% dei profitti alle organizzazioni legate ai giovani LGBTQI+

