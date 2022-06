Desta The Memories Between annunciato dai creatori di Monument Valley con un video dietro le quinte

ustwo games è un piccolo team indie salito agli onori della cronaca per l'apprezzato Monument Valley ma anche per l'originalità dimostrata in progetti apparentemente minori come Assemble with Care e Alba: A Wildlife Adventure.

È quindi con grande interesse che vi segnaliamo Desta: The Memories Between, nuovo progetto presentato in occasione dei Day of the Devs.

Desta è stato rivelato con un dietro le quinte proposto per spiegare questa "storia incentrata su relazioni infrante, parole mai dette e la possibilità di esplorare i nostri stessi sogni a caccia di risposte".

Visti i precedenti un piccolo indie da tenere d'occhio.