FIFA 23 Ultimate Team - la lista delle Icone confermate

FIFA 23 è ormai alle porte, e come tutti sappiamo le Icone sono tra le carte più forti e ambite. Oltre ad essere indubbiamente più forti delle carte disponibili al lancio, hanno anche ovvi vantaggi di intesa, anche se quest'anno l'intesa di squadra verrà eliminata, quindi da questo punto di vista potrebbero essere meno determinanti. In questa pagine troverete le Icone che ritornano in FUT 23, stando agli attuali leak.

Al momento EA Sports non ha ufficializzato la lista completa delle Icone disponibili in FIFA 23 Ultimate Team, ma sappiamo tramite un'analisi dei database le Icone confermate dalla precedente edizione. I nomi sono quelli soliti, ma dovremo rinunciare a due figure importanti come Diego Maradona e Marc Overmars, presenti in FUT sin dagli albori. La motivazione è di alcune controversie che non hanno nulla a che fare col gioco.

FIFA 23 ULTIMATE TEAM - Le Icone che ritornano dalla precedente edizione

Alan Shearer (England)

Alessandro Del Piero (Italy)

Alessandro Nesta (Italy)

Alfredo Di Stéfano (Argentina) - Leaked

Andrea Pirlo (Italy)

Andriy Shevchenko (Ukraine)

Ashley Cole (England)

Bastian Schweinsteiger (Germany)

Bobby Moore (England)

Cafu (Brazil)

Carles Puyol (Spain)

Carlos Alberto (Brazil)

Christian Vieri (Italy)

Clarence Seedorf (Netherlands)

Claude Makelele (France)

David Beckham (England)

David Trezeguet (France)

Davor Suker (Croatia)

Deco (Portugal)

Dennis Bergkamp (Netherlands)

Didier Drogba (Ivory Coast)

Edwin van der Sar (Netherlands)

Emilio Butragueno (Spain)

Emmanuel Petit (France)

Eric Cantona (France)

Eusebio (Portugal)

Fabio Cannavaro (Italy)

Ferenc Puskas (Hungary)

Fernando Hierro (Spain)

Fernando Torres (Spain)

Filippo Inzaghi (Italy)

Franco Baresi (Italy)

Frank Lampard (England)

Frank Rijkaard (Netherlands)

Garrincha (Brazil)

Gary Lineker (England)

Gennaro Gattuso (Italy)

George Best (Northern Ireland)

Gerd Müller (Germany) - Leaked

Gheorghe Hagi (Romania)

Gianfranco Zola (Italy)

Gianluca Zambrotta (Italy)



Henrik Larsson (Sweden)

Hernan Crespo (Argentina)

Hristo Stoichkov (Bulgaria)

Hugo Sanchez (Mexico)

Ian Rush (Wales)

Ian Wright (England)

Iker Casillas (Spain)

Jairzinho (Brazil) - Leaked

Jari Litmanen (Finland)

Javier Zanetti (Argentina)

Johan Cruyff (Netherlands)

John Barnes (England)

Josep Guardiola (Spain)

Juan Roman Riquelme (Argentina)

Juan Sebastian Veron (Argentina)

Kaka (Brazil)

Kenny Dalglish (Scotland)

Lauren Blanc (France)

Lev Yashin (Russia)

Lothar Matthaus (Germany)

Luis Figo (Portugal)

Luis Hernandez (Mexico)

Marcel Desailly (France)

Marco van Basten (Netherlands)

Michael Ballack (Germany)

Michael Essien (Ghana)

Michael Laudrup (Denmark)

Michael Owen (England)

Miroslav Klose (Germany)

Nemanja Vidic (Serbia)

Paolo Maldini (Italy)

Patrick Kluivert (Netherlands)

Patrick Vieira (France)

Paul Scholes (England)

Pavel Nedved (Czech Republic)

Pele (Brazil)

Peter Schmeichel (Denmark)

Petr Cech (Czech Republic)

Phillip Lahm (Germany)



Raul (Spain)

Rio Ferdinand (England)

Rivaldo (Brazil)

Robert Pires (France)

Roberto Baggio (Italy)

Roberto Carlos (Brazil)

Robin van Persie (Netherlands)

Ronald Koeman (Netherlands)

Ronaldinho (Brazil)

Ronaldo (Brazil)

Roy Keane (Ireland)

Rui Costa (Portugal)

Ruud Gullit (Netherlands)

Ruud van Nistelrooy (Netherlands)

Ryan Giggs (Wales)

Samuel Eto’o (Cameroon)

Socrates (Brazil)

Sol Campbell (England)

Steven Gerrard (England)

Theirry Henry (France)

Wayne Rooney (England)

Xabi Alonso (Spain) - Leaked

Xavi (Spain)

Zinedine Zidane (France)

Come funzioneranno le Icone in FUT 23? Questo video qui sotto prova a spiegarci tutto: