FIFA 23 World Cup ha una data di uscita. L'aggiornamento non sarà disponibile su Switch

L'aggiornamento FIFA 23 World Cup porterà nuovi contenuti gratuiti per i giocatori in vista dei Mondiali di calcio. Le novità includeranno una nuova modalità di torneo FIFA World Cup personalizzabile, kit Ultimate Team ispirati alla Coppa del Mondo, nuovi stadi, commenti e altro ancora.

Con la Coppa del Mondo che inizierà a breve, EA Sports ha annunciato le trasformazioni che subirà FIFA 23 per celebrare il torneo. Ci saranno nuove modalità di gioco per i tornei con tutti i paesi qualificati, opzioni di personalizzazione per includere i paesi che non si sono qualificati per il Qatar e tornei di Ultimate Team. Brutte notizie per i giocatori Switch, poiché questo aggiornamento non arriverà sulla console di Nintendo.

L'aggiornamento per la Coppa del Mondo FIFA sarà disponibile in FIFA 23 il 9 novembre e introdurrà una modalità Live Tournament che consentirà ai giocatori di giocare le partite giornaliere come partite rapide o l'intero Torneo della Coppa del Mondo in single-player, multiplayer locale o multiplayer online. I giocatori di FIFA avranno la possibilità di giocare il torneo con i risultati aggiornati in diretta o di cambiare il corso del torneo. L'aggiornamento introdurrà anche due nuovi stadi del Qatar, Al Bayt e Lusail Stadium.

Ci sarà anche una modalità "Your FIFA World Cup" che permetterà di inserire 15 squadre aggiuntive nel torneo. Nel trailer d'annuncio, FIFA 23 ha mostrato la nuova telecronaca e i festeggiamenti pre-partita, per ricreare l'atmosfera delle partite della Coppa del Mondo.

A partire dall'11 novembre, infine, FIFA Ultimate Team organizzerà l'evento "World Cup Path to Glory".

Fonte: Gamerant.