FIFA 23 Ultimate Team (FUT) - I migliori giocatori LaLiga Santander per Overall Rating

Le valutazioni dei giocatori di FIFA 23 sono finalmente arrivate, dandoci la possibilità di dare un'occhiata ai migliori giocatori del gioco nei suoi numerosi campionati, club e posizioni.

L'overall Rating è sicuramente un parametro importante ma non è tutto in FUT e chi gioca da sempre lo sa bene. Ci sono parametri ugualmente importanti se non di più, come le stelle abilità e le stelle piede debole, o il work rate e l'intesa. Questi ultimi sono però parametri più subdoli e avanzati, e avranno bisogno di un approfondimento che vi offriremo più avanti.

Intanto vediamo i migliori giocatori per campionato. In questa pagina ci occuperemo dei giocatori de LaLiga Santander.

Migliori giocatori LaLiga Santander per Valutazione Generale

ST: Robert Lewandowski (91) - FC Barcelona

CF: Karim Benzema (91) - Real Madrid

GK: Thibaut Courtois (90) - Real Madrid

GK: Jan Oblak (89) - Atlético Madrid

GK: Marc-André ter Stegen (88) - FC Barcelona

CM: Toni Kroos (88) - Real Madrid

ST: Luis Suárez (88) - Atlético Madrid

CM: Luka Modric (87) - Real Madrid

CM: Frenkie de Jong (87) - FC Barcelona

CM: Marcos Llorente (86) - Atlético Madrid

LB: Jordi Alba Ramos (86) - FC Barcelona

CDM: Sergio Busquets (86) - FC Barcelona

CM: Dani Parejo (86) - Villarreal CF

CB: David Alaba (86) - Real Madrid

LW: Vinícius Júnior (86) - Real Madrid

ST: Gerard Moreno (85) - Villarreal CF

CM: Pedri (85) - FC Barcelona

RB: Carvajal (85) - Real Madrid

LW: Eden Hazard (85) - Real Madrid

CM: Jorge Resurrección (85) - Atlético Madrid

ST: Antoine Griezmann (85) - Atlético Madrid

CAM: David Josué Jiménez Silva (85) - Real Sociedad

CF: Memphis Depay (85) - FC Barcelona

LW: Mikel Oyarzabal Ugarte (85) - Real Sociedad

ST: Iago Aspas (85) - RC Celta

CAM: Nabil Fekir (85) - Real Betis

CAM: Alejandro Gómez (84) - Sevilla FC

CB: José María Giménez (84) - Atlético Madrid

LM: Yannick Carrasco (84) - Atlético Madrid

RB: Kieran Trippier (84) - Atlético Madrid



Migliori attaccanti

ST: Robert Lewandowski (91) - FC Barcelona

CF: Karim Benzema (91) - Real Madrid

ST: Luis Suárez (88) - Atlético Madrid

LW: Vinícius Júnior (86) - Real Madrid

ST: Gerard Moreno (85) - Villarreal CF

LW: Eden Hazard (85) - Real Madrid

ST: Antoine Griezmann (85) - Atlético Madrid

CF: Memphis Depay (85) - FC Barcelona

LW: Mikel Oyarzabal Ugarte (85) - Real Sociedad

ST: Iago Aspas (85) - RC Celta

Migliori Centrocampisti

CM: Toni Kroos (88) - Real Madrid

CM: Luka Modric (87) - Real Madrid

CM: Frenkie de Jong (87) - FC Barcelona

CM: Marcos Llorente (86) - Atlético Madrid

CDM: Sergio Busquets (86) - FC Barcelona

CM: Dani Parejo (86) - Villarreal CF

CM: Pedri (85) - FC Barcelona

CM: Jorge Resurrección (85) - Atlético Madrid

CAM: David Josué Jiménez Silva (85) - Real Sociedad

CAM: Nabil Fekir (85) - Real Betis

LB: Jordi Alba Ramos (86) - FC Barcelona

CB: David Alaba (86) - Real Madrid

RB: Carvajal (85) - Real Madrid

CB: José María Giménez (84) - Atlético Madrid

RB: Kieran Trippier (84) - Atlético Madrid

CB: Stefan Savić (84) - Atlético Madrid

CB: Felipe Augusto de Almeida Monteiro (84) - Atlético Madrid

RB: Jesús Navas (84) - Sevilla FC

CB: Gerard Piqué Bernabeu (84) - FC Barcelona

LB: Marcos Acuña (84) - Sevilla FC