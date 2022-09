FIFA 23, i migliori giocatori FUT per rating overall

Le valutazioni dei giocatori di FIFA 23 sono finalmente arrivate, dandoci la possibilità di dare un'occhiata ai migliori giocatori del gioco nei suoi numerosi campionati, club e posizioni.

I migliori giocatori di FIFA vengono solitamente annunciati gradualmente in vista del lancio dell'ultimo FIFA ogni anno, di solito con una decina di giocatori alla volta, ma l'anno scorso sono stati pubblicati i primi 22 e questo anno sono i primi 23 giocatori per overall.

Troverai queste informazioni di seguito, dove abbiamo anche raccolto tutte le valutazioni dei giocatori di FIFA 23 confermate finora, ma ricorda: altre saranno rivelate prima di FIFA 23!

FIFA 23 Ultimate Team | Trailer ufficiale | FUT 23.

I migliori giocatori di FIFA 23

Ecco la classifica dei primi 23 giocatori in FIFA 23, grazie alla prima rivelazione delle valutazioni fornita da EA. Se vuoi vedere quale posizione in classifica ha ottenuto il tuo giocatore preferito quest'anno, puoi anche utilizzare la funzione Ctrl+F per cercare un nome (o una squadra) inclusa nelle tabelle seguenti.

Nello stesso identico ordine elencato dal sito ufficiale, ecco il migliori giocatori in FIFA 23:

Tutte le valutazioni dei giocatori di FIFA 23 che conosciamo finora

Il modo migliore per utilizzare questa guida, se hai in mente un giocatore specifico o un ruolo particolare, sarebbe usare il comando Ctrl+F per trovare giocatori di una certa posizione, campionato o squadra.

Queste sono tutte le valutazioni dei giocatori di FIFA 23 che conosciamo finora e aggiungeremo altre valutazioni dei giocatori di FIFA 23 non appena verranno rilasciate. Quindi assicurati di continuare a controllare per vedere come si classificano tutti i tuoi giocatori preferiti quest'anno.

Detto questo, ecco tutte le valutazioni dei giocatori di FIFA 23 svelate finora:

Rank Giocatore Club Posizione (UK) Rating Overall 1 Karim Benzema Real Madrid ST 91 2 Robert Lewandowski FC Barcelona ST 91 3 Kylian Mbappe PSG ST 91 4 Kevin De Bruyne Manchester City CM 91 5 Lionel Messi PSG RW 91 6 Mohamed Salah Liverpool RW 90 7 Virgil van Dijk Liverpool CB 90 8 Cristiano Ronaldo Manchester United ST 90 9 Thibaut Courtois Real Madrid GK 90 10 Manuel Neuer Bayern Munich GK 90 11 Neymar Jr PSG LW 89 12 Heung-Min Son Tottenham Hotspur LW 89 13 Sadio Mane Bayern Munich LM 89 14 Joshua Kimmich Bayern Munich CDM 89 15 Casemiro Manchester United CDM 89 16 Alisson Becker Liverpool GK 89 17 Harry Kane Tottenham Hotspur ST 89 18 Ederson Manchester City GK 89 19 N'Golo Kante Chelsea CDM 89 20 Jan Oblak Atletico Madrid GK 89 21 Erling Haaland Manchester City ST 88 22 Toni Kroos Real Madrid CM 88 23 Marquinhos PSG CB 88 TBC Joao Cancelo Manchester City LB 88 TBC Ruben Dias Manchester City CB 88 TBC Bernardo Silva Manchester City CAM 88 TBC Luka Modric Real Madrid CM 88 TBC Marc-Andre ter Stegen Barcelona GK 88 TBC Antonio Rudiger Real Madrid CB 87 TBC Frenkie de Jong Barcelona CM 87 TBC Fabinho Liverpool CDM 87 TBC Rodri Manchester City CDM 87 TBC Andrew Robertson Liverpool LB 87 TBC Kalidou Koulibaly Chelsea CB 87 TBC Alexander-Arnold Liverpool RB 87 TBC Hugo Lloris Tottenham Hotspur GK 87 TBC David de Gea Manchester United GK 87 TBC Edouard Mendy Chelsea GK 86 TBC Aymeric Laporte Manchester City CB 86 TBC Vinicius Jr Real Madrid LW 86 TBC Parejo Villarreal CM 86 TBC David Alaba Real Madrid CM 86 TBC Gerard Moreno Villarreal ST 85 TBC Iago Aspas RC Celta de Vigo ST 85 TBC Pedri Barcelona CM 85 TBC Jordi Alba Barcelona LB 85 TBC Memphis Depay Barcelona CF 85 TBC Nabil Fekir Real Betis Balompie CAM 85 TBC Sergio Busquets Barcelona CDM 85 TBC Yannick Carrasco Atletico de Madrid LM 85 TBC Marcos Acuna Sevilla LB 85 TBC Joao Felix Atletico de Madrid CF 84 TBC Jules Kounde Barcelona CB 84 TBC Aaron Ramsdale Arsenal GK 82 TBC Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund CB 82 TBC David Raum Leizig LWB 81 TBC Vitinha PSG CM 79 TBC Pierre Kalulu AC Milan CB 78 TBC Piero Hincapie Bayer Leverkusen LB 78 TBC Kouadio Manu Kone Borussia M'gladbach CM 77 TBC Davide Frattesi Sassuolo CM 77 TBC Hugo Duro Valencia CF 77 TBC Deniz Undav Brighton ST 77 TBC Patrick Wimmer VfL Wolfsburg RM 76 TBC Wilfried Singo Torino RWB 76 TBC Castello Lukeba Olympique Lyonnais CB 76 TBC Nicolo Cassale Lazio CB 76 TBC Hugo Ekitike PSG ST 76 TBC Jacob Ramsey Aston Villa CM 75 TBC Anthony Gordon Everton LM 75 TBC Pep Biel Olympiacos CAM 75 TBC Malo Gusto Olympique Lyonnais RB 75 TBC Josip Sutalo Dinamo Zagreb CB 75 TBC Georginio Rutter TSG 1899 Hoffenheim ST 75 TBC Djed Spence Tottenham Hotspur RWB 75 TBC Fran Navarro Gil Vicente ST 75 TBC Warmed Omari Stade Rennais CB 75 TBC Tino Livramento Southampton RB 75

Tieni presente che le valutazioni complessive dei giocatori sono generalmente più importanti per la modalità Carriera in FIFA, sono l'intesa e gli stili di chimica FUT che determinano le prestazioni del tuo Ultimate Team.