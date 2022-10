FIFA 23 Ultimate Team POTM Serie A settembre - Soluzioni SBC Player of the Month Kim Min Jae

La Serie A ha annunciato che Kim Min Jae è il Giocatore del Mese, ovvero il Player Of The Month POTM del mese di Settembre della Serie A TIM. Come sempre, EA Sports rilascia una carta per questi eventi, che è ottenibile tramite il completamente di una SBC.

Il difensore coreano del Napoli si è distinto per le sue prestazioni eccellenti che hanno contribuito agli strepitosi successi del club partenopeo in quest'ultimo mese.

In questa pagina vi spieghiamo come ottenere la carta POTM di Kim Min Jae completando la SBC (Squad Building Challenge) o per dirla all'italiana Sfida Creazione Rosa (SCR), offrendovi le migliori soluzioni consigliate da FUTbin.

Ottenere questa carta è abbastanza semlice: basta completare un gruppo costituito da due SBC:

Di requisiti impossibili non ce n'è, bastano un giocatore del Napoli e uno della Serie A rispettivamente per SBC, e l'overall è rispettivamente di 83 e 85. Se vale la pena completarla dipende da voi. Possiamo dirvi che ci sono sicuramente carte oro più forti, per non parlare di quelle del TOTW o OTW, ma se siete fan del Napoli e avete molte carte utili non scambiabili, potreste considerare l'idea. Il costo della SBC se non avete carte in club è di circa 63k crediti.

Se avevate fatto investimenti preventivi, o avete giocatori Serie A e del Napoli utili alla SBC, allora questo è il momento di vendere, i prezzi sono cresciuti anche se non di molto dato che la carta non è esattamente irresistibile.