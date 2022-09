FromSoftware: il primo gioco King's Field starebbe ispirando una nuova ondata di indie

Stando a un recente report targato Gamespot, il primo videogioco action-RPG realizzato da FromSoftware, ovvero King's Field, starebbe ispirando una nuova ondata di produzioni di stampo indipendente.

King's Field è un videogioco risalente al lontanissimo 1994, originariamente pubblicato per Sony PlayStation esclusivamente in terra giapponese, per poi giungere sul PSN (sempre giapponese) nel 2007. La trama, a onor del vero, ricordava già allora l'ispirazione di FromSoftware: ambientato nel regno di Verdite - un mondo crollato sotto i colpi dell'oscurità - questo narrava la vicenda di John Alfred, che seguendo le orme del padre cercava di rimettere ordine nel mondo seminando cadaveri di creature demoniache.

In questo titolo fu gettata l'ispirazione che non solo trovò espressione in Shadow Tower, ma che finì per generare la leggenda di Demon's Souls e Dark Souls, seconda la filosofia che di recente ha portato all'enorme esplosione di Elden Ring, che si avvicina allo storico record di riuscire a piazzare 20 milioni di copie in un solo anno.

Sopra, uno sguardo al gameplay di Monomyth, uscito l'anno scorso.

Ebbene, Brendan Hesse di Gamespot ha indagato nel sottobosco indipendente scoprendo un tessuto di sviluppatori volenterosi di recuperare quella vecchia ispirazione da puro RPG d'azione avvolto nel mistero per generare una nuova ondata di titoli. Uno di questi è Monomyth, ma c'è anche Devil Spire, Snail!, Lunacid e Dread Delusion. La maggior parte di questi sono retro-3D RPG volti a rimettere in scena quello stesso feeling fatto di rovine fatiscenti pattugliate da mostri e demoni, luoghi ricolmi di mistero in cui tentare di sopravvivere e diventare più forti.

Possibile che uno di questi progetti possa gettare le basi di una rivoluzione come quella dei soulsborne di FromSoftware?