Metaverso visto come un 'videogioco mal costruito' da Phil Spencer

Pochissime persone hanno avuto qualcosa di positivo da dire sul metaverso di Facebook. Ora possiamo aggiungere Phil Spencer di Xbox alla lunga lista di persone che hanno poco entusiasmanti da dire sull'impresa di Meta poiché il boss di Xbox ha etichettato il Multiverso come un "videogioco mal costruito".

Spencer ha parlato alla conferenza WSJ Tech Live questa settimana e gli è stato chiesto la sua opinione sul metaverso di Facebook. Spencer ha ampliato i suoi commenti sui videogiochi mal costruiti elogiando altri sviluppatori per aver creato mondi in cui i giocatori vogliono rifugiarsi, e ciò che Facebook ha costruito finora non è proprio quello. "I creatori di videogiochi hanno una straordinaria capacità di costruire mondi avvincenti in cui vogliamo passare del tempo", ha detto.

"Costruire un metaverso che assomigli a una sala riunioni...dico solo che non è lì che voglio passare la maggior parte del mio tempo". Il metaverso di Facebook ha ricevuto alcune critiche alla conferenza di questa settimana poiché Spencer era tutt'altro che l'unico a dire la sua. Il CEO di Snap Evan Spiegel ha paragonato l'esperienza al vivere all'interno di un computer, notando che è l'ultima cosa che vuole fare dopo il lavoro, mentre l'SVP di Apple Greg Joswiak ha semplicemente detto che era qualcosa che non userà mai.

Spencer ha aggiunto che il Metaverso è ancora un concetto molto giovane, affermando che in futuro "finirà per assomigliare molto di più ai videogiochi rispetto ad alcuni dei modelli che si vedono oggi". Durante la conferenza il boss di Xbox ha parlato anche di Xbox Game Pass e del fatto che ora è redditizio.

Fonte: PCGamer