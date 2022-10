Netflix sta valutando il cloud gaming con un modello diverso da Google Stadia

Tre settimane dopo che Google ha annunciato la chiusura di Stadia, Netflix ha rivelato che intende portare avanti importanti piani per entrare nel business del cloud gaming. Il colosso dello streaming ha anche spiegato perché il suo approccio sarà completamente diverso da quello di Google, quindi non teme che il proprio servizio di cloud gaming incontrerà la stessa sorte di Stadia.

Il vicepresidente della divisione gaming di Netflix, Mike Verdu, ha parlato delle intenzioni della piattaforma di streaming alla conferenza TechCrunch Disrupt questa settimana. "Stiamo esplorando molto seriamente un'offerta di cloud gaming in modo da poter raggiungere i membri su TV e PC", ha rivelato. "Ci avvicineremo a questo nello stesso modo in cui abbiamo fatto con i dispositivi mobile, che è iniziare in piccolo, essere umili, essere premurosi e poi costruire".

Netflix ha anche annunciato questa settimana che attualmente ha altri 55 giochi in sviluppo. Ciò, unito alle sue ambizioni di cloud gaming, è la prova che l'implementazione mobile è stata un successo. Per quanto riguarda i confronti con Stadia, Verdu ha spiegato perché non hanno molto senso. Il vicepresidente ha sottolineato che, proprio come i giochi per dispositivi mobile della piattaforma, il cloud gaming sarà un "valore aggiunto" che gli abbonati ottengono senza costi aggiuntivi.

Mentre Stadia è stato introdotto come sostituto della console e tutto ciò che aveva da offrire era il cloud gaming, Netflix sarà molto diverso. Il suo obiettivo non è battere PlayStation e Nintendo, ma offrire agli abbonati esistenti un motivo in più per rimanere, e forse attirare più persone nel tempo man mano che cresce la sua libreria di giochi cloud. Nelle notizie correlate, la società ha annunciato recentemente anche il nuovo tier di abbonamento con pubblicità.

