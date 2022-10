Netflix metterà fine alla condivisione gratuita dell'account: dal 2023 sarà a pagamento

Netflix sta intensificando i suoi sforzi per convincere gli spettatori a pagare e inizierà ad addebitare account per la condivisione della password all'inizio del prossimo anno, istituendo un sistema che aggiunge commissioni al piano per i subaccount "membri extra" quando le persone al di fuori della famiglia utilizzeranno il già esistente abbonamento.

La società non ha specificato il prezzo di queste nuove commissioni quando ha confermato il piano. Ma questo schema è già in fase di test in alcuni paesi dell'America Latina e addebita una tariffa per ogni membro aggiuntivo del valore di circa un quarto del prezzo di un piano Netflix "standard".

Se Netflix si attiene a questa pratica, ogni subaccount aggiuntivo costerebbe tra $ 3,50 e $ 4. Dopo anni di tranquillità in fatto di condivisione delle password, Netflix ha iniziato a testare i modi per far pagare gli account condivisi dopo aver registrato le sue perdite di abbonati più profonde mai viste all'inizio di quest'anno. Oltre alle tariffe di condivisione della password, Netflix prevede di lanciare abbonamenti più economici supportati dalla pubblicità il prossimo mese.

Non solo, ma la società sta anche studiando un modo per implementare il cloud gaming nel suo servizio.

