Activision: la base di giocatori attivi scende sotto i 100 milioni per la prima volta dal 2019

Gli utenti attivi mensili di Activision (MAU) sono scesi sotto i 100 milioni per la prima volta in quasi tre anni.

Nel secondo trimestre del publisher di Call of Duty, conclusosi il 30 giugno, i MAU sono stati 94 milioni, in calo rispetto ai 100 milioni del primo trimestre.

I MAU sono stati superiori a 100 milioni dal quarto trimestre del 2019, che ha visto l'uscita di Call of Duty Mobile, e hanno raggiunto un picco di 150 milioni nel primo trimestre del 2021.

Ieri Activision ha dichiarato che il fatturato e l'utile operativo del secondo trimestre sono diminuiti rispetto all'anno precedente, "a causa del minore impegno per il franchise di Call of Duty, ma sono cresciuti rispetto al primo trimestre".

Ci si aspetta che il coinvolgimento aumenti nel quarto trimestre, quando la società prevede di lanciare due nuovi giochi di Call of Duty.

Activision ha confermato la data di uscita di Call of Duty Modern Warfare 2 per il 28 ottobre 2022.

Anche Call of Duty: Warzone 2.0 sarà lanciato come estensione dell'universo di Modern Warfare nel corso dell'anno.

"Gli studi allargati di Activision continuano inoltre a fare grandi progressi su un'esperienza mobile innovativa che estenderà Warzone alla piattaforma più grande e in più rapida crescita", ha dichiarato ieri la società.

"In tutto l'ecosistema di Call of Duty, i team sono ben posizionati per supportare questi lanci con sostanziali operazioni live, continuando al contempo lo sviluppo di nuovi contenuti premium previsti per il 2023 e oltre".

A gennaio è stato annunciato che Microsoft, proprietaria di Xbox, intende acquisire Activision Blizzard in un'operazione da 68,7 miliardi di dollari. In documenti pubblicati di recente, Sony ha dichiarato di ritenere che Call of Duty potrebbe ispirare gli utenti a passare a Xbox nel caso in cui l'acquisizione proposta ottenga l'approvazione normativa.

Fonte: VGC.