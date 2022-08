PlayStation preoccupata per l'acquisizione di Activision Blizzard: 'Call of Duty non ha rivali'

Sappiamo tutti quanto sia incredibilmente popolare Call of Duty e quanto possa essere potenzialmente un grosso affare Xbox se riuscirà a possedere il marchio. E lo sa anche PlayStation, la quale vede l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft un grosso problema.

In una sessione di domande e risposte tra Sony e un ente di regolamentazione brasiliano, la società giapponese ha fornito alcune risposte abbastanza oneste sul franchise FPS e su quanto grande sarà la mossa se diventerà di proprietà di Xbox.

"Call of Duty è così popolare da influenzare la scelta della console da parte degli utenti e la sua rete di utenti fedeli è così radicata che anche se un concorrente avesse il budget per sviluppare un prodotto simile, non sarebbe in grado di rivaleggiarlo" ha dichiarato la società.

"Secondo uno studio del 2019, l'importanza di Call of Duty per l'intrattenimento, in generale, è indescrivibile. E' stata l'unica IP di videogiochi a entrare nella top 10 di tutti i marchi di intrattenimento tra i fan, unendosi a potenze come Star Wars, Il Trono di Spade, Harry Potter e Il Signore degli Anelli".

Tutto questo probabilmente spiega perché negli ultimi anni PlayStation è stata così unita con Call of Duty. Da Call of Duty: Black Ops 3 nel 2015, le due società hanno lavorato insieme in collabrazioni, che hanno portato esclusività a tempo su diversi contenuti di Call of Duty. E' probabile che ciò cambi una volta che i contratti tra Activision e PlayStation termineranno.

Fonte: VGC