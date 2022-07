Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp potrebbe slittare al 2023?

Inizialmente previsto per la fine del 2021, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp è stato rinviato per avere un po' più di tempo di sviluppo, ma recentemente è stato nuovamente posticipato a causa di eventi del mondo reale.

Nintendo non ha fatto riferimento direttamente all'evento, ma la guerra in Ucraina dopo l'invasione della Russia alla fine di febbraio di quest'anno è questo tragico momento che ha motivato l'azienda a rinviare l'uscita per la seconda volta. Previsto per l'8 aprile, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp è stato lasciato senza una data di uscita specifica, prevista solo per il 2022, ma ora anche quella potrebbe cambiare.

Secondo le informazioni fornite dal negozio svedese Coolshop, lo stesso negozio che ha rivelato correttamente la data di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition prima dell'annuncio ufficiale di Nintendo, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp arriverà solo a febbraio 2023, più precisamente il 24.

Got an email about my Advance Wars preorder. They're now expecting it to ship in February. It's not official info but yeah — Zalman (@enterzalman) July 18, 2022

Questa data è curiosa in quanto è il giorno che verrà segnato un anno dopo l'invasione della Russia in Ucraina. Ad ogni modo, al momento non abbiamo ancora una dichiarazione ufficiale da parte di Nintendo.

