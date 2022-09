Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp brutte notizie: rinviato a data da destinarsi

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp non è ancora stato distribuito, nonostante Nintendo avesse inizialmente intenzione di lanciarlo alla fine dello scorso anno.

Il gioco è stato annunciato all'E3 2021 ed era in programma per l'uscita a dicembre. Ma lo scorso ottobre Nintendo ha posticipato l'uscita alla primavera del 2022. nel febbraio di quest'anno era stata fissata la data di aprile, ma il gioco è stato poi rinviato a marzo a tempo indeterminato a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

Alcuni speravano che Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp venisse presentato durante il Nintendo Direct di ieri, ma non è stato così. Nintendo ha almeno fornito una dichiarazione aggiornata sulla situazione, affermando che: "l'uscita è stata rinviata. Annunceremo la nuova data una volta stabilita".

I asked Nintendo if Advance Wars 1 + 2 has been cancelled, given the lack of news about it since it was delayed due to the invasion of Ukraine.



Nintendo rep's reply: "The release has been delayed. We will announce the new date once it has been determined."