Assassin’s Creed è un franchise da oltre 200 milioni di copie vendute

Dalla sua nascita nel 2007, Assassin's Creed ha visto una crescita e un'espansione incredibili, al punto da diventare non solo il franchise di punta di Ubisoft, ma anche uno dei franchise di videogiochi di maggior successo e popolarità in assoluto.

Questo, come ci si potrebbe aspettare, si è riflesso anche nel successo commerciale della serie.

Come riportato da Derek Strickland di TweakTown su Twitter, Ubisoft ha recentemente annunciato che il franchise di Assassin's Creed ha venduto complessivamente oltre 200 milioni di unità in tutto il mondo nei quindici anni dal suo inizio.

Presumibilmente, questo dato include tutti i giochi di Assassin's Creed, compresi gli spinoff, i titoli portatili e così via. Dato che la maggior parte dei giochi di Assassin's Creed tende a vendere bene, non è una sorpresa.

The Assassin's Creed franchise has now sold more than 200 million copies worldwide. pic.twitter.com/OdAuHE0sAf — Derek Strickland (@DeekeTweak) September 10, 2022

I fan della serie hanno molto da aspettarsi anche nei prossimi anni. Assassin's Creed Valhalla riceverà il suo ultimo aggiornamento di contenuti nel corso dell'anno, mentre nel 2023 verrà lanciato Assassin's Creed Mirage.

Nel frattempo, Ubisoft sta lavorando anche a Assassin's Creed RED e HEXE, che si uniranno all'hub Infinity in continua evoluzione. Nel frattempo, anche il gioco di ruolo d'azione open world Jade è in fase di sviluppo per dispositivi mobile.

Fonte: Gamingbolt.