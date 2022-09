Assassin's Creed Codename Jade è il nuovo titolo per mobile che si mostra in un primo trailer

L'Ubisoft Forward sta ora mostrando tutte le novità per Assassin's Creed e tra i dettagli troviamo anche un prossimo gioco per mobile.

Si tratta di Assassin's Creed Codename Jade, un nuovo gioco per mobile che ci porta in Cina. Per l'occasione è stato mostrato un primisso trailer in-game che ci ha presentato quello che sembra essere il protagonista.

Sfortunatamente non ci sono ulteriori dettagli sul gioco. Non ci resta che attendere informazioni che arriveranno in futuro. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Attualmente il titolo di Assassin's Creed mobile non ha una data di uscita.