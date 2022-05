Assassin's Creed Origins e For Honor in arrivo su Xbox Game Pass

Come anticipato ad aprile, alcuni giochi Ubisoft stanno per entrare nel catalogo Xbox Game Pass, a cominciare da Assassin's Creed Origins e For Honor in versione Marching Fire. Ora abbiamo l'ufficialità anche nelle date di rilascio, con un terzo titolo che si aggiungerà al novero.

Il 1° giugno sarà dunque il momento del primo Assassin's Creed della nuova era, con un totale stravolgimento di meccaniche e gameplay, ambientato nell'Egitto tolemaico, seguito a ruota da For Honor, il 7 dello stesso mese. Entrambi i titoli arriveranno sia in versione cloud, console e PC.

Questa prima tranche di titolo sembra il preludio allo sbarco di Ubisoft+ sul servizio Microsoft, così come avvenuto per EA Play. Questo amplierebbe a dismisura una già enorme offerta, potendo contare su franchise ricchi di storia e soprattutto fanbase.

Manca ancora l'ufficialità ma questo arrivo dei due titoli, contornato anche da numerosi rumor, non lasciano molto spazio a dubbi, in una partnership che converrebbe sia a Ubisoft sia a Microsoft.

Fonte: VGC