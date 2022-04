Beamdog: lo studio di Baldur's Gate Enhanced Edition svelerà oggi il suo 'nuovo gioco originale'

Beamdog è tra i principali attori della scena dello sviluppo da più di un decennio, con molti giochi di ruolo rimasterizzati al suo attivo. Abbastanza presto, a quanto pare, aggiungerà un altro titolo al suo catalogo.

Come annunciato su Twitter, lo studio rivelerà il suo "nuovo gioco originale" su Xplay di G4TV, che andrà in onda oggi, 12 aprile, alle 21 italiane. La frase "nuovo gioco originale" è importante perché il catalogo di Beamdog include diverse edizioni migliorate per la serie Baldur's Gate.

G4TV ha ospitato diversi annunci di giochi a questo punto. Mina the Hollower, il prossimo gioco dello sviluppatore di Shovel Knight, Yacht Club, è stato rivelato in un live stream prima di raggiungere il finanziamento completo su Kickstarter in poche ore. Non sappiamo se Beamdog stia seguendo la stessa strada per finanziare il suo "nuovo gioco originale", ma c'è comunque un precedente.

👋Hey friends!

Wanna know what we’ve been working on?



Tune into #Xplay on @G4TV tomorrow to get a first look at Beamdog’s ✨NEW ORIGINAL GAME!✨WOO!



Watch the big reveal April 12th at noon PT!

📺 https://t.co/4ylEgtWPPJ

👀 https://t.co/ofPf6kOsjK pic.twitter.com/Ex7V3vqmfk — Beamdog (@BeamdogInc) April 11, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Per quanto riguarda laserie Baldur's Gate, il prossimo gioco è nelle mani di Larian Studios. Sebbene Baldur's Gate 3 non abbia una data di lancio fissata in questo momento, la sua versione ad accesso anticipato sta ancora ricevendo molti aggiornamenti. Il più recente ha corretto alcuni NPC e la classe Barbarian verrà aggiunta presto.

Fonte: Gamepur.