Bō: Path of the Teal Lotus è così ambizioso da voler unire Okami, Hollow Knight, Celeste e Studio Ghibli

Bō: Path of the Teal Lotus è un nuovo Metroidvania in sviluppo dal team dietro Another Metroid 2 Remake (AM2R).

Il progetto è influenzato da Okami, Hollow Knight e Celeste (tra gli altri), oltre che dagli anime dello Studio Ghibli, ed è ispirato al folklore giapponese.

I giocatori assumeranno il ruolo di Bō, una Tentaihana, che brandisce un bastone bō mutaforma e acquisirà abilità mistiche nel corso dell'avventura.

Il gioco è attualmente su Kickstarter e promette ambienti disegnati a mano, epiche battaglie con i boss e un cast di bizzarri e adorabili yōkai.

L'uscita è prevista per PC, con una versione per Switch inclusa come stretch goal.

Lo sviluppatore Squid Shock Studios comprende membri del team di AM2R, un remake non ufficiale di Metroid 2 che è stato forzatamente rimosso da Nintendo.

Il gioco è stato pubblicato per il 30° anniversario della serie Metroid ed è stato amato dai fan, ma non da Nintendo.

Alla fine Nintendo ha pubblicato il proprio remake del gioco - Metroid: Samus Returns - realizzato dallo sviluppatore MercurySteam.

Fonte: Eurogamer.net.