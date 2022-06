Bo: Path of the Teal Lotus, al platform che unisce Okami e Hollow Knight lavoreranno i creatori di AM2R

SquidShock Studios sta lavorando a Bo: Path of the Teal Lotus, un titolo Metroidvania disegnato a mano ispirato a giochi come Hollow Knight e Okami. Il gioco segue Bo, un personaggio armato di bastone, mentre scopre i segreti dietro l'ascesa di un misterioso e potente shogun.

I giocatori scaglieranno, afferreranno, si libreranno e batteranno gli oggetti con il loro bastone per sconfiggere potenti nemici, superare ostacoli e scoprire nuovi e meravigliosi mondi da esplorare. Il gioco ha inizialmente iniziato lo sviluppo con un team di due persone nel 2021, tuttavia, a seguito di una campagna Kickstarter di successo, SquidShock ha aggiunto diversi membri al team dal loro progetto.

Milton "DoctorM64" Guasti si unisce come designer associato, Esteban "DruidVorse" Criado come responsabile del controllo qualità e Robert "Sephazon" Maloney come responsabile della produzione e dell'editoria. Questi sviluppatori hanno lavorato insieme per l'ultima volta al gioco dei fan di Metroid, Another Metroid 2 Remake rispettivamente come director, tester principale e produttore.

AM2R era un remake non ufficiale di Metroid II: Return of Samus. Il gioco aggiorna la versione del 1991 con il colore, uno stile visivo simile a Super Metroid e un gameplay simile a Metroid: Zero Mission. Il gioco è stato rilasciato nel 2016 per celebrare il trentesimo anniversario della serie Metroid.

Per adesso Bo: Path of the Teal Lotus non ha ancora una data di uscita ma il team mira a pubblicare il gioco il prossimo anno su PC e Nintendo Switch.

Fonte: IGN