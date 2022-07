Bounty Star è un action 3D tra mecha e crafting che si mostra in un primo trailer

Durante l'Annapurna Showcase è stato mostrato un nuovo gioco: si tratta di Bounty Star, un gioco d'azione 3D con visuale in terza persona che unisce scontri tra mech e personalizzazione attraverso attività di coltivazione e potenziamento della base.

Impersonate un ex soldato di nome Clem, devastata ma dirompente, una veterana, combattente dotata e pilota esperta. Clem tenta di scrollarsi di dosso la vergogna e il senso di colpa per il suo passato diventando una valida alleata del bene nel Red Expanse, una versione post-post-apocalittica del Sud-Ovest americano.

Nel gioco piloterete il Predatore del Deserto MKII, un mech straordinariamente potente. Si tratta di un veicolo da battaglia altamente personalizzabile che può essere equipaggiato con una moltitudine di sistemi offensivi: pesanti armi da mischia fortemente impattanti, armi d’assalto idrauliche alimentate a vapore, armi da fuoco esplosive e altro ancora. L’equipaggiamento prevede anche svariati sistemi difensivi: propulsori ad alta velocità, potenziatori di scatto e scudi anti-sommossa, per citarne alcuni.

Clem prende possesso di un garage isolato e malmesso che funge da base per le sue operazioni nonché (a stento) da casa. Costruite condotti per l’approvvigionamento di acqua ed elettricità, coltivate il cibo che cucinerai, fabbricate munizioni e carburante per gli scontri e allevate animali. Questo tugurio decrepito ha molto potenziale, ma dovrà crescere di pari passo con Clem.

Bounty Star non ha ancora una data di uscita ma è previsto per il 2023.