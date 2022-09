Call of Duty, Overwatch e Diablo arriveranno su Xbox Game Pass e lo conferma Phil Spencer

L'acquisto di Activision Blizzard da parte di Microsoft è sotto la lente del Regno Unito, il quale sta indagando sul possibile monopolio che potrebbe incorrere in questo accordo commerciale, mentre il futuro delle grandi saghe di Activision Blizzard continua ad essere il fulcro di queste domande.

Ora, Phil Spencer ha pubblicato una lettera in cui ribadisce la necessità che il mercato abbia la possibilità di scegliere come vuole giocare. Il capo di Xbox sottolinea che questo significa "sbloccare opportunità di innovazione e consentire al settore di crescere".

In questo senso, Spencer indica che giocare attraverso il cloud è un formato del futuro, mentre Xbox Game Pass intende essere progressivamente ampliato. Per questo motivo ha annunciato che l'intenzione di Microsoft è quella di rendere disponibili sul servizio in abbonamento i franchise di Overwatch, Diablo e Call of Duty.

Spencer ha anche ribadito l'impegno dell'azienda ad avere "la stessa versione di Call of Duty disponibile su PlayStation lo stesso giorno in cui il gioco verrà lanciato altrove". Continuerà inoltre a consentire alle persone di "giocare tra loro su piattaforme e dispositivi".

