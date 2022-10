CD Projekt RED implementerà il multiplayer nella 'maggior parte' dei futuri giochi

CD Projekt RED sta cercando di entrare nello spazio multiplayer da un bel po' di tempo. Inizialmente lo studio intendeva sviluppare un titolo multiplayer standalone per Cyberpunk 2077, ma alla fine ha finito per cancellare il progetto quando ha deciso di riconsiderare la propria strategia in questo spazio.

L'anno scorso, lo sviluppatore aveva dichiarato di avere intenzione di aggiungere elementi multiplayer sia a Cyberpunk che a The Witcher con i giochi futuri, a un ritmo graduale, e ora abbiamo ricevuto maggiori dettagli su questo fronte.

CD Projekt ha recentemente annunciato, nel corso di una riunione con gli investitori, che in futuro "la maggior parte" delle sue future uscite sarà caratterizzata dal multiplayer, che "arricchirà l'esperienza per giocatore singolo" di questi titoli.

Naturalmente, al momento i dettagli sulla forma che assumeranno questi elementi multiplayer sono scarsi, ma sembra che il single player continuerà a essere al centro dell'attenzione, con l'aggiunta di alcuni elementi multiplayer come "bonus".

In precedenza, l'azienda polacca ha confermato che, con il passaggio all'Unreal Engine 5, non avrebbe più sviluppato tecnologie multiplayer interne, poiché il motore di Epic Games offre già "soluzioni avanzate".

CD Projekt ha inoltre annunciato una serie di nuovi progetti, tra cui una nuova trilogia completa di The Witcher, due ulteriori importanti spinoff del franchise, un sequel di Cyberpunk 2077 e una nuova IP interna.

Fonte: Gamingbolt.