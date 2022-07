Company of Heroes 3 ha una data di uscita

Relic Entertainment, Inc e SEGA Europe Limited sono entusiaste di annunciare che Company of Heroes 3, il nuovo episodio dell’amatissima serie RTS, sarà disponibile su Steam il 17 novembre 2022. Company of Heroes 3 farà vivere a tutti i fan della serie, vecchi e nuovi, la più estesa e profonda esperienza single player della storia del franchise. CoH3 offrirà ben quattro fazioni giocabili al lancio e due esperienze single player uniche, ovvero la campagna dinamica ambientata in Italia e l’operazione Nordafrica.

Chi non vede l’ora di provare con mano Company of Heroes 3 non deve attendere fino a novembre per giocare e può dirigersi subito su CompanyOfHeroes.com e iscriversi al programma di feedback della community di Relic, COH-Development, per ottenere l’accesso a una missione dell’operazione Nordafrica appena annunciata. Sarà possibile provare la Missione Alpha e assumere il comando del famigerato Deutsches Afrikakorps (DAK) nel tentativo di respingere gli inglesi dalle loro posizioni di trincea. La Missione Alpha può essere giocata gratuitamente su Steam per una settimana da martedì 12 luglio al 19 luglio.

Mentre la campagna dinamica italiana già annunciata offrirà un’esperienza non lineare e con un finale aperto, l’operazione Nordafrica è stata progettata come una più classica esperienza narrativa lineare single player. Una vasta gamma di nuove meccaniche cambiano drasticamente il funzionamento del campo di battaglia in Nord Africa, dove la guida dei carri armati consente di effettuare attacchi rapidi coordinati che travolgono il nemico. Nella Missione Alpha si possono utilizzare potenti unità italiane, come gli ingegneri da combattimento chiamati Guastatori e il carro armato leggero L6/40. I giocatori possono anche divertirsi con alcune novità di gameplay, come l’armatura laterale, il recupero dei veicoli nemici e il traino dei veicoli, che ti consente di riposizionare la tua artiglieria pesante come il Flak 36 tedesco o il 17-Pounder britannico.

Offerta per la prenotazione

I giocatori possono prenotare Company of Heroes 3 su CompanyOfHeroes.com e ricevere alcuni fantastici oggetti bonus al lancio. La Digital Premium Edition contiene il pacchetto DLC Devil’s Brigade, che include oggetti estetici basati sulle prime unità di commando d’élite della seconda guerra mondiale. La Physical Premium Edition include il pacchetto DLC Devil’s Brigade, la medaglia al servizio, una piccola bussola, un libro da collezione e tanto altro. Sia l’edizione fisica che digitale daranno l’accesso alla prima espansione di CoH 3, in arrivo su Steam nel 2023.

Accesso alla Missione Alpha

I giocatori che hanno installato almeno una delle due build Pre-Alpha vedranno la Missione Alpha comparire automaticamente nella propria Libreria Steam. I nuovi giocatori possono iscriversi a CoH-Development e seguire le istruzioni sul sito per ottenere l’accesso alla Missione Alpha e fornire importanti feedback su CoH3 al team di sviluppo di Relic.