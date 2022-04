Destiny potrebbe ricevere presto una serie animata secondo un annuncio di lavoro

Da un nuovo annuncio di lavoro pubblicato direttamente da Bungie possiamo venire a conoscenza di un progetto o uno show riguardante Destiny su cui stanno iniziando i lavori: in particolare, la casa è alla ricerca di un senior producer che si occupi di progetti “che estendono il franchise in nuove categorie, tra cui TV film, libri e fumetti”.

Nella sezione “abilità richieste” figura la necessità da parte del candidato di possedere “esperienza con prodotti su licenza e/o di animazione”. Questa informazione deve essere integrata con una notizia di inizio anno secondo la quale l'ex regista dei corti di animazione di League of Legends presso Riot Games, Derick Tsai, era stato assunto da Bungie come capo di progetti transmediali.

Derick Tsai, who has previously worked as a Director at Riot Games on League of Legends Animated Short Films, is now the Head of Development for Destiny Universe Transmedia. 👀



Bungie is really going all-in with Destiny's TV projects