Dino Crisis e Ridge Racer 2 su PlayStation Plus? Sony annuncia e poi rimuove i due titoli

Tra i prossimi titoli classici che saranno resi disponibili per i membri di PlayStation Plus sono comparsi Ridge Racer 2, Dino Crisis e Soulcalibur: Broken Destiny.

Ieri i giochi sono stati brevemente elencati come in arrivo per PlayStation Plus Premium nella versione italiana di PS Blog, che confermava le aggiunte di luglio al servizio.

In un post su PlayStation Blog, Sony ha annunciato la prima ondata di nuovi giochi in arrivo per i livelli Extra e Premium di PlayStation Plus.

Dal 19 luglio, i membri di PlayStation Plus Extra e Premium potranno giocare a Stray, Final Fantasy VII Remake Intergrade, Marvel's Avengers, cinque giochi di Assassin's Creed e due titoli di Saints Row.

Nella stessa data i membri di PlayStation Plus Premium avranno accesso ad altri due giochi classici: No Heroes Allowed! (PSP) e LocoRoco Midnight Carnival (PSP).

Non c'era alcun riferimento ai giochi classici aggiuntivi elencati nella versione italiana del post di PlayStation Blog, che comprendeva anche Dino Crisis (PS1), Ridge Racer 2 (PSP) e Soulcalibur: Broken Destiny (PSP). Questi classici sono stati poi rimossi.

Ridge Racer 2 è apparso sui server backend di PlayStation Network ad aprile, prima del lancio del nuovo servizio PlayStation Plus.

Dino Crisis, invece, è stato avvistato in precedenza nel banner del catalogo dei classici di PS Plus.

Fonte: VGC.