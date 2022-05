Elden Ring 'incontra' Padre Gascoigne di Bloodborne grazie ad un fantasioso giocatore

Elden Ring ha al suo interno un valido editor dei personaggi che consente ai giocatori di cambiare ogni piccolo dettaglio del proprio protagonista. I fan hanno sperimentato in mille modi questo editor, con molti dei giocatori che hanno deciso di creare personaggi famosi. Una persona in particolare ha colto l'occasione per riportare "in vita" Padre Gascoigne di Bloodborne.

In un duello all'interno di Elden Ring, un utente di Reddit di nome orionthehoonter affronta un personaggio che assomiglia incredibilmente a Padre Gascoigne di Bloodborne. Come sa chi ha giocato all'acclamato titolo di FromSoftware, Padre Gascoigne è un boss obbligatorio in Bloodborne e serve come un'ottima introduzione all'eccellente sistema di combattimento del gioco. In questo caso, l'altro giocatore ha equipaggiato un completo simile al design iconico di Padre Gascoigne, e si è impegnato molto per ricreare l'intero combattimento.

Il video mostra come è stato ricreato alla perfezione il filmato introduttivo di questa battaglia con il boss che dà le spalle al giocatore e si gira lentamente per affrontarlo. Il combattimento ha inizio con un'ascia ed in seguito il "cosplayer" brandisce una versione a due mani, chiaro riferimento all'iconica boss battle. Qui di seguito potete vedere il video.

Elden Ring è disponibile su PC e console: se siete alle prime armi, a questo link potete consultare la nostra guida completa.

Fonte: PCGamesN