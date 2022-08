GOALS, il titolo calcistico rivale di FIFA ed eFootball avrà una prima versione 'molto povera'

Dopo l'addio a Pro Evolution Soccer e l'arrivo (non propriamente accolto bene) di eFootball, la competizione di FIFA come gioco di calcio è completamente scomparsa. Non abbiamo avuto nuovi giochi in questo sport in grado di resistere o superare il franchise di Electronic Arts. Ora, dalla mano dell'ex campione del mondo di Counter Strike, Andreas Thorstensson, arriva GOALS, una nuova esperienza free to play che promette di competere contro il colosso FIFA.

Non facendo parte di un grande studio, gli sviluppatori hanno confessato di aver bisogno del feedback dei giocatori per offrire il miglior lancio possibile senza dover essere un "eFootball 2". Per evitare ciò, lo stesso Thorstensson ha affermato che la prima versione del gioco sarà "rudimentale e basilare".

L'obiettivo di Thorstensson è che GOALS venga lanciato ufficialmente in un modo in cui non avrà bisogno di aggiornamenti e manutenzione costante all'inizio. Insomma il creatore non ha intenzione di offrire bug e problemi come altri giochi usciti prematuramente. Nell'attesa di questa "beta", i giocatori potranno dare le loro impressioni e aiutare gli sviluppatori a trovare bug o problemi da risolvere in modo da offrire un'esperienza completa.

"We want the community to test the game in the beginning when we can fix all the core gameplay mechanics and features."

GOALS non si prefigge di ottenere tutte le licenze delle squadre, ma uno dei punti importanti è di creare un gameplay completo in modo da competere contro altri giochi di calcio sul mercato come appunto FIFA ed eFootball.

