JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R ha una data d'uscita!

Preparate i vostri Stand: il 1° e 2 settembre sarà il momento di JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R, il celebre picchiaduro basato sullo storico manga creato da Hirohiko Araki e che vedrà in questa edizione diverse novità, non solo tecniche.

"JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R, l'elegante picchiaduro basato sul celebre anime con un vasto roster di personaggi davvero memorabile, sarà disponibile dal 1° settembre 2022 per Windows PC e dal 2 settembre 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch. Un nuovo trailer presenta quattro nuovi personaggi del franchise di JoJo’s Bizarre Adventure, Robert E. O. Speedwagon, Mariah, Pet Shop e Diego Brando, che faranno il loro debutto assoluto nel gioco."

"È ora possibile pre-ordinare il gioco per tutte le piattaforme, tranne la versione per Nintendo Switch nel Nintendo eShop. Maggiori dettagli sul pre-ordine della versione digitale per Nintendo Switch saranno disponibili più avanti. Tutti i giocatori che effettueranno il pre-ordine otterranno un costume bonus Green Dolphin Street State Prison Jacket per Jolyne Cujoh. Oltre alla Standard Edition, è possibile pre-ordinare le seguenti versioni: