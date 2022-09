Judgment e Lost Judgment sono stati valutati per PC dall'ESRB: lo sbarco su questi sistemi sembra ormai scontato

Sembra proprio che Judgment e Lost Judgment stiano arrivando su PC, visto che sono stati valutati dall'ESRB, immagine pubblicata dal leaker Wario 64. Questo significa che queste versioni sono molto concrete, giocati e passato la valutazione. L'uscita dunque non dovrebbe essere molto lontana.

Judgment/Lost Judgment showing up on ESRB ratings with PC versions pic.twitter.com/zK0Mpdf13F — Wario64 (@Wario64) September 13, 2022

Si è già parlato delle versioni PC tempo fa per via delle polemiche generate dall'agenzia Johnny & Associates che detiene i diritti dell'attore protagonista Takuya Kimura che, per qualche ragione, non volevano che il loro assistito non apparisse nella versione PC.

Questo perché, stando alle parole del magazine giapponese Nikkan Taishu, Johnny & Associates controlla totalmente i diritti d'immagine dell'attore e tutto ciò a esso associato è strettamente limitato. Con i PC che hanno libero accesso a internet questo avrebbe potuto ledere gli accordi, ignorando forse che anche le console possono collegarsi alla rete.

Fatto sta che avendo la valutazione, queste difficoltà sembrano siano state superate per cui serve solo attendere la data d'uscita ufficiale.

Fonte: VGC