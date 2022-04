Kingdom Hearts 3 ha modificato il finale e il director Tetsuya Nomura ci spiega perché

In Kingdom Hearts 3 Roxas e Xion avrebbero potuto avere un triste destino, ma Tetsuya Nomura ha lasciato loro un lieto fine per accontentare i fan.

Una delle parti più tragiche di Kingdom Hearts è il destino di Roxas e Xion. I personaggi soffrono entrambi in Kingdom Hearts, il che ha portato i fan a voler vedere una felice conclusione per loro in Kingdom Hearts 3. Fortunatamente, alla fine del gioco è successo.

A quanto pare, tuttavia, il finale non è sempre stato così. In un'intervista con Famitsu su Kingdom Hearts 4, Nomura ha parlato della fine di Kingdom Hearts 3 e di come ha cambiato alcuni punti della trama per rendere felici i fan.

Il più grande cambiamento per accontentare i fan può essere visto con la storia di Roxas e Xion in Kingdom Hearts 3, un cambiamento deciso grazie ai fan.

"Riguardo alla ricomparsa di Roxas e Xion in Kingdom Hearts 3, ho esitato fino alla fine a riportarli indietro, e ho persino avuto un percorso narrativo in cui non sarebbero tornati. Tuttavia, poiché sapevo che il i fan avrebbero voluto rivedere questi personaggi, ho preferito farli tornare".

Gamer JP has released the full Q&A with Nomura done at the Kingdom Hearts 20th Anniversary event!



Here is my translation of the entire Q&A. There's a lot of interesting plot points discussed here and contains spoilers throughtout the entire series! Enjoy~ #KH20th #KH4 pic.twitter.com/UpyZUks5Li — ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) April 11, 2022

Nella stessa intervista, Nomura cita un altro esempio che chiarisce l'importanza dei fan nel decidere alcuni elementi all'interno di Kingdom Hearts. Dopo che gli è stato chiesto perché Riku ha i capelli tagliati in Dream Drop Distance, ha detto: "In KH2, molti giocatori hanno detto, 'taglia i capelli a Riku!' Allora ho ascoltato e gli ho tagliato i capelli".

Fonte: Thegamer.