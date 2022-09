Hideo Kojima ed Elle Fanning: l'attrice sembra la protagonista del misterioso poster ma nessuno sa il perché

Il creatore di Metal Gear Solid e Death Stranding, Hideo Kojima, sta stuzzicando la fantasia dei fan, questa volta suggerendo l'apparizione dell'attrice Elle Fanning in qualcosa.

Tuttavia, l'annuncio è incredibilmente vago. Il sito web di Kojima Productions ha ora una pagina che ospita una singola immagine di una figura oscura, con la domanda "Chi sono?" posta in cima.

Il conduttore dei The Game Awards Geoff Keighley ha twittato la misteriosa immagine e l'utente Twitter José Mellinas sembra aver dedotto che la persona dietro di essa sia l'attrice Elle Fanning.

Questo però non chiarisce del tutto l'annuncio. Kojima non è nuovo a condividere teaser bizzarri e misteriosi per i suoi giochi, quindi non ci resta che aspettare e vedere a cosa si riferisce questo reveal.

Il Tokyo Game Show è attualmente in corso, ma Kojima Productions ha chiarito su Twitter che "nessun titolo verrà mostrato" alla fiera. Lo sviluppatore sta attualmente lavorando a un nuovo gioco con Xbox e, a quanto pare, a Death Stranding 2. C'è anche la questione del titolo horror apparentemente trapelato, intitolato Overdose.

C'è sempre la possibilità che non si tratti affatto di un teaser per un gioco. Dopo tutto, Kojima Productions ha aperto una divisione per lavorare anche su film, TV e musica.

Fonte: IGN.