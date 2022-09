Death Stranding 2 o Overdose? Hideo Kojima al Tokyo Game Show mostra una immagine misteriosa

Il Tokyo Game Show 2022 ha aperto i battenti ieri con una buona manciata di anteprime su alcuni dei titoli più attesi dei prossimi mesi, tra cui un nuovo trailer di Sonic Frontiers. Ciò che i partecipanti all'evento face to face e digital non si aspettavano è stata la presenza di Kojima Productions, lo studio di sviluppo fondato dal creativo Hideo Kojima.

A quanto pare proprio Geoff Keighley ha pubblicato attraverso il suo account Twitter un'immagine misteriosa in cui appare il volto di una donna con la seguente frase stampata sul suo volto: "Chi sono io?".

Si pensa che potrebbe essere la prima immagine ufficiale del nuovo videogioco che Kojima sta sviluppando, anche se al momento non sono state condivise ulteriori informazioni su questo enigmatico indizio del TGS VR Tour.

Non abbiamo molte informazioni ufficiali sui prossimi progetti di Kojima oltre al fatto che il creatore giapponese sta lavorando a stretto contatto con Xbox Game Studios per sviluppare un nuovo gioco per il cloud . Diversi leak e rumor emersi nel corso dell'anno suggeriscono che il team di Kojima Productions starebbe lavorando a diversi progetti indipendenti: uno di questi sarebbe Overdose, che potrebbe essere il titolo incentrato sul cloud su cui Kojima sta lavorando insieme per Xbox, mentre l'altro sarebbe il sequel di Death Stranding, che è stato confermato dallo stesso Norman Reedus.

Fonte: ComicBook