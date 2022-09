Suikoden marchio rinnovato da Konami e i fan sperano

Il tanto chiacchierato "gioco non annunciato" di Konami potrebbe essere un nuovo titolo Suikoden.

Un marchio rinnovato per il gioco - depositato a luglio, ma individuato solo di recente - è spuntato in Messico, portando alcuni a ipotizzare che il prossimo annuncio di Konami per il TGS non coinvolgerà Castlevania, Metal Geat Solid o Silent Hill.

La documentazione - individuata da alcuni utenti Reddit e condivisa su ResetEra - rivela che è stata presentata alla fine di luglio. Non è stato rivelato altro, ma si tratta certamente di una coincidenza temporale, soprattutto perché l'ultimo titolo principale di Suikoden è uscito nel lontano 2006.

Questo potrebbe essere un segno che il gioco farà la sua comparsa al TGS.

Konami ha recentemente reso nota la sua lineup per il Tokyo Game Show 2022, che include un gioco non annunciato e una presentazione di 45 minuti. I fan di Silent Hill presteranno particolare attenzione, dato che da poco è trapelato un leak di Silent Hill, che sembra essere uno screenshot del presunto remake di Bloober Team.

