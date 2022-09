Silent Hill 2: Emerge sulla rete la prima immagine del remake?

La serie di Silent Hill ed un suo ritorno sono al centro di ogni rumor da quando Konami ha dichiarato che al Tokyo Games Show 2022 mostrerà un nuovo gioco legato ad un franchise molto amato. Ovviamente i fan sperano sia un nuovo capitolo di Silent Hill o di Metal Gear Solid, con la prima che sembra più la più accreditata a fare ritorno sulle nostre console in breve tempo.

First leaked image of Silent Hill 2 Remake supposedly developed by Bloober Team: pic.twitter.com/zZWYBqWq6o — Andrew Marmo (@the_marmolade) September 4, 2022

E’ apparsa su l’account Twitter “the_marmolade” quella che potrebbe essere la prima immagine del remake di Silent Hill 2. Questo leak quindi mostra il rifacimento del secondo capitolo della serie, cosa che ovviamente non è stata ne annunciata ne confermata dall’azienda nipponica. Secondo l’immagine stessa, il remake sarebbe stato affidato allo studio di Bloober Team. Come sempre, si tratta di leak quindi notizie non ufficiali, quindi da assumere con le dovute precauzioni.

Silent Hill 2 potrebbe essere finalmente annunciato durante il prossimo Tokyo Game Show 2022, che si terrà dal 15 al 18 settembre, o come ultima occasione ai The Game Awards 2022 che si terranno a dicembre, sperando che avvenga il prima possibile.

Restate sintonizzati sui nostri canali per futuri aggiornamenti.

Fonte: Reutir